Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в России

Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в России
Фото: Скриншот трейлера.

Актер также считает, что телеканалы должны чаще показывать отечественные киноленты.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Народный артист России Сергей Безруков поделился своим мнением во время пресс-конференции, передает ТАСС. Он считает, что надо начать брать мзду за прокат на российском рынке.

Актер напомнил, что иногда прокатчики договариваются о переносе премьер иностранных фильмов из-за большого количества релизов и в этом нет ничего страшного. Ему кажется, что стоило бы чаще по телевизору показывать отечественное кино, а также телеверсии спектаклей – жаль, что это не практикуется.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что вышел трейлер сериала «Обитель» по книге Прилепина с Безруковым. Главные роли в сериале исполнили Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Александр Ребенок и Виктор Добронравов. В проекте также задействованы Константин Хабенский и Андрей Чадов.

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