Вышел трейлер сериала «Обитель» по книге Прилепина с Безруковым

Сергей Безруков сыграл в сериале по роману Прилепина. Скриншот трейлера.

Сергей Безруков сыграл в сериале по роману Прилепина. Скриншот трейлера.

Вышел первый трейлер сериала «Обитель» по одноименному роману Захара Прилепина. Премьера ленты состоится на телеканале «Россия».

Главные роли в сериале исполнили Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Александр Ребенок и Виктор Добронравов. В проекте также задействованы Константин Хабенский и Андрей Чадов.

Режиссером сериала выступил Александр Веледенский, снявший драму «Географ глобус пропил».

Сюжет «Обители» разворачивается в 20-е год двадцатого века в Соловецком лагере особого назначения. На переднем плане — история любви арестанта и чекистки.

Съемки проекта проходили в Выборге, Архангельской области и Москве. Точная дата премьеры пока не известна, но ожидается, что сериал увидит свет уже в новом телесезоне.

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