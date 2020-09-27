В Ленобласти трое госпитализированы после вылета Chevrolet в кювет

В Кингисеппском районе иномарка вылетела с дороги в кювет и перевернулась, есть пострадавшие, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ленинградской области.

Все произошло примерно в 1:30 ночи на 20 километре старой дороги из поселка Котельский в Усть-Лугу. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала в кювет и там перевернулась. На месте дорожно-транспортного происшествия работали экстренные службы.

В автомобильной аварии пострадали три человека: сам водитель и двое его пассажиров. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Савушкина в ДТП угодил мотоциклист. В результате инцидента все остались живы.