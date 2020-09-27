Доктор Мясников рассказал об ошибках здорового питания

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки, которые допускают те, кто придерживается здорового питания. Медик развеял мифы о продуктах, которые относят к здоровому рациону.

Мясников утверждает, что в кисломолочных продуктах с большим сроком годности не может быть пробиотиков, несмотря на то, что написано на упаковке. В эфире телеканала «Россия 1» доктор сообщил, что такая кисломолочка не несет ни пользы, ни вреда организму.

Смузи содержит большое количество сахара, а клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, лучше усваивается при употреблении в цельном виде, а не в перемолотом.

Современные кукурузные хлопья бесполезны для организма, поскольку сделаны из рафинированной муки. Туда же можно отнести и кукурузную поленту.

Сладости с фруктозой ненамного полезней традиционных десертов с сахаром. Фруктоза способна вызвать повышение уровня инсулина и резистентность организма к нему, а также играет роль в развитии ожирения и диабета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог перечислила опасные продукты для завтрака.