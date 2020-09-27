Под Гатчиной ночью полыхали частный дом и баня

Под Гатчиной ночью полыхали частный дом и баня
Спасатели два часа тушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Минувшей ночью в Гатчинском районе Ленинградской области горели частный дом и баня, расположенные на одном участке. Пожар тушили два часа.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, о пожаре в массиве Новинка стало известно в 23:44 в субботу, 26 сентября. Прибывшая на место происшествия дежурная смена 105 пожарной части противопожарной службы Ленобласти установила, что там горят дом и баня на площади 136 «квадратов».

Восемь пожарных боролись с огнем на протяжении двух часов. Сведения о возможных пострадавших в результате инцидента не поступали. Дознанием по пожару занимается районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Подвойского обрушился балкон, на котором в момент инцидента находилась женщина.

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Гатчинский район ленобласть пожар


 

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