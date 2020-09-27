В Петербурге незнакомец едва не задушил студентку веревкой и отобрал ее сумку

Задержанный подозреваемый в нападении на студентку. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Задержанный подозреваемый в нападении на студентку. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители Выборгского района подозревают работника заправки в разбойном нападении на девушку в парадной дома на севере города.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Несколько дней назад в полицию обратилась 21-летняя студентка одного из петербургских вузов и сообщила о нападении. Все произошло средь бела дня в парадной дома №11 на улице Хошимина.

По словам потерпевшей, неизвестный набросился на нее и стал душить веревкой. После он отобрал ее сумку, в которой были спортивная одежда, кошелек и смартфон. Было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ.

Полицейским удалось установить личность преступника и поймать его. Им оказался 53-летний работник заправки, у которого за плечами несколько судимостей. Он задержан.

Оказалось, что похищенные кошелек и сумку злоумышленник выбросил в мусорный контейнер, а телефон закопал на детской площадке. Свою жертву он выбрал случайно — просто стоял у подъезда и поджидал более хрупкую женщину.

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