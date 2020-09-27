В Петербурге еще девять человек умерло от коронавируса

В Северной столице с каждым днем увеличивается общее число летальных исходов от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. За последний день были подтверждены смерти еще девяти пациентов.

Об этом стало известно утром в воскресенье, 27 сентября. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за все время коронавирусной пандемии жертвами Covid-19 в городе на Неве стали 2 894 местных жителя.

На сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом в Петербурге составляет 42 257 человек. А общее число летальных исходов достигло 2 894.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в Северной столице на коронавирус проверили 22 тыс. 48 человек. Городские медики продолжают следить за здоровьем 1338 человек, которые могут быть носителями инфекции.