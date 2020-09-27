В Гатчине женщина на Volkswagen пострадала в ДТП с микроавтобусом

В аварии пострадал один человек. Фото: pixabay

В аварии пострадал один человек. Фото: pixabay

В субботу вечером, 26 сентября, в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Согласно информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, машины столкнулись на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Чехова. Микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Volkswagen Passat столкнулись лоб в лоб. За рулем иномарки была 38-летняя женщина. В ДТП она получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации после того, как ее осмотрели фельдшеры скорой помощи.

На месте происшествия работала дежурная смена пожарно-спасательной части. Сотрудники ведомства устраняли последствия столкновения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти трое госпитализированы после вылета Chevrolet в кювет.