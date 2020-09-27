В Гатчине женщина на Volkswagen пострадала в ДТП с микроавтобусом

В Гатчине женщина на Volkswagen пострадала в ДТП с микроавтобусом
В аварии пострадал один человек. Фото: pixabay

В субботу вечером, 26 сентября, в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Согласно информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, машины столкнулись на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Чехова. Микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Volkswagen Passat столкнулись лоб в лоб. За рулем иномарки была 38-летняя женщина. В ДТП она получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации после того, как ее осмотрели фельдшеры скорой помощи.

На месте происшествия работала дежурная смена пожарно-спасательной части. Сотрудники ведомства устраняли последствия столкновения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти трое госпитализированы после вылета Chevrolet в кювет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария гатчина дтп ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19
В Москве впервые с июня зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения ...
Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3
В ДТП с перевертышем на Токсовском шоссе погибла женщина-пассажир
Стрельба в штате Айова унесла жизнь одного человека, еще 11 ранены
Макрон заявил, что Лукашенко стоит покинуть пост президента Белоруссии
Навальный предположил, зачем его отравили
На Луначарского автомобиль перевернулся не сумев преодолеть поребрик