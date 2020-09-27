В Москве скоропостижно скончался актер Никита Логинов

В Москве скоропостижно скончался актер Никита Логинов
Причина смерти станет известна позднее. Фото: Pixabay

Российский актер Никита Логинов потерял сознание на выходе из театра «Около дома Станиславского» из-за внезапного ухудшения самочувствия в воскресенье, 27 сентября.

Как сообщают СМИ, смерть наступила практически мгновенно. Подоспевшие медики никак не сумели помочь артисту. Причину гибели предстоит установить судмедэкспертам. Логинову было 56 лет.

Наиболее известен зрителям актер по свои ролям в таких фильмах как «ДМБ» и «Антикиллер». Также артист снимался в различных сериалах и участвовал в театральных постановках. Профессиональная карьера Логинова началась в 1987 году со съемки в киноленте «Мы — ваши дети».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скончался почетный профессор СПбГУ Андрей Булах. Специалист был широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Андрей Булах много раз представлял университет на международных выставках и конгрессах в США, ЮАР, Китае, Канаде и европейских странах.

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