Скончался почетный профессор СПбГУ Андрей Булах

Скончался почетный профессор СПбГУ Андрей Булах
Андрей Булах. Фото: vk.com/spb1724

Ушел из жизни почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор геолого-минералогических наук и почетный член Российского минералогического общества Андрей Булах.

Профессор скончался в понедельник, 21 сентября, в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте». Там также выразили соболезнования родным и близким профессора.

Специалист был широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Андрей Булах много раз представлял университет на международных выставках и конгрессах в США, ЮАР, Китае, Канаде и европейских странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине оператора фильма «Приключения Шерлока Холмса» Анатолия Лапшова. Он ушел из жизни в ночь со 2 на 3 сентября.

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