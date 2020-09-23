Скончался почетный профессор СПбГУ Андрей Булах

Ушел из жизни почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор геолого-минералогических наук и почетный член Российского минералогического общества Андрей Булах.

Профессор скончался в понедельник, 21 сентября, в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте». Там также выразили соболезнования родным и близким профессора.

Специалист был широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Андрей Булах много раз представлял университет на международных выставках и конгрессах в США, ЮАР, Китае, Канаде и европейских странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине оператора фильма «Приключения Шерлока Холмса» Анатолия Лапшова. Он ушел из жизни в ночь со 2 на 3 сентября.