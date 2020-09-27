Стало известно, сколько погибло военных Азербайджана

Жертвами военных действий стали около 200 человек.

Во время боев в Нагорском Карабахе скончались около 200 военнослужащих Азербайджана. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством обороны Армении. Также в ходе вооруженного конфликта были уничтожены 30 танков и единиц бронетехники и 20 беспилотников. Что касается военных Армении, то из них в госпитализации нуждались только 10 человек.

Напоминаем, что сегодня, 27 сентября, стало известно о минометном обстреле села на границе с Арменией. Стороны так и не смогли выяснить, что стало причиной конфликта на самом деле – Армения отрицает свою причастность к инциденту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Напомним, Нагорно-Карабахская автономная область покинула состав Азербайджанской ССР в феврале 1988 года. В 1991 году область превратилась в Республику. Такое положение дел не устроило Азербайджан, поэтому между сторонами разгорелся военный конфликт.