Асмус снова снялась в эротической сцене в новом фильме

Асмус снова снялась в эротической сцене в новом фильме
Кристина Асмус. Фото: @asmuskristina

Актрису критикуют пользователи, которые были уверены, что она прислушается к поклонникам после фильма «Текст».

Актриса Кристина Асмус снялась в фильме «Китобой», в котором сыграла девушку из секс-чата. В сеть выложили трейлер ленты, в нем звезда предстает в полуголом виде. Фильм уже успели оценить по достоинству на фестивале «Кинотавр» и на Венецианском кинофестивале, а вот будущие зрители снова набросились с критикой на Асмус.

Пользователи не понимают, почему актриса после скандала с «Текстом» вновь выбрала для себя подобную роль. Они допускают, что режиссеры считают, будто Асмус может сыграть только таких героинь и других персонажей ей вряд ли доверят.

«Видимо больше нечем заинтересовать»,

— посчитала одна из комментаторов в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер рассказала, как снималась эротическая сцена с Асмус в «Тексте».

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