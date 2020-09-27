В России на дистанционное обучение перевели 95 школ

В классах выявили заразившихся коронавирусом. Удаленка помогает избежать распространения инфекции.

В Министерстве просвещения РФ заявили, что на дистанционное обучение перешли 95 школ в стране. Об этом сообщает ТАСС. Глава ведомства Дмитрий Глушко заявил, что массового перехода на удаленку не случится, если россияне будут тщательно соблюдать меры предосторожности.

Отмечается, что образовательные учреждения отправили на карантин – какие-то на пять, а какие-то на 7 или 14 дней.

«Число незначительно растет, очень незначительно, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые»,

— сказал Глушко.

Глава министерства призвал граждан носить средства индивидуальной защиты, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,15 миллионов случаев заражения коронавирусом, выздоровели 934 тысячи человек, летальных исходов – более 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 16 человек.