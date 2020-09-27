В Москве из-за коронавируса скончались 16 человек

Таким образом, общее количество жертв инфекции в столице достигло 5180.

В Москве за сутки скончались 16 пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб. Накануне говорилось о 18 летальных исходах. Общее количество жертв новой инфекции достигло в столице 5180.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,15 миллионов случаев заражения коронавирусом, выздоровели 934 тысячи человек, летальных исходов – более 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19. По словам мэра, он и сам привился от коронавируса. Также от отметил, что со временем объемы вакцинации увеличатся.