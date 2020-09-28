За смертельное ДТП на Токсовском шоссе задержан пьяный сварщик

Подвыпивший мужчина сел за руль автомобиля и попал в аварию, в которой погибла его пассажирка. Полиция открыла на него уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Смертельное ДТП произошло в семь утра 27 сентября на автодороге «Петербург — Матокса» в поселке Новое Девяткино во Всеволожском районе.

Мужчина 30-ти лет, работающий сварщиком, сел за руль авто «Фольксваген Гольф», будучи в нетрезвом состоянии. Вместе с ним в машине ехала 27-летняя пассажирка из Башкортостана.

В какой-то момент водитель превысил скорость, не справился с управлением и влетел в дорожный знак, после чего перевернулся. Водитель в порядке, а его пассажирка скончалась на месте происшествия.

Открыто уголовное дело по части 4 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с перевертышем на Токсовском шоссе погибла женщина-пассажир.