Члены новосибирской ОПГ отправляли петербуржцу вещества через «Почту России»

Члены новосибирской ОПГ отправляли петербуржцу вещества через &#171;Почту России&#187;
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Фото: pixabay.com

Петербургская полиция расследует уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ, который осуществляла ОПГ из Новосибирска и злоумышленник из Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, преступная группа из Новосибирска незаконно сбывала сильнодействующее вещество путем пересылки через отделения почтовой связи АО «Почта России» в регионы. Злоумышленники продавали вещество в даркнете.

Несколько дней назад на выходе с из почтового отделения на улице Пионерстроя был задержан 32-летний житель Петербурга. При себе у него нашли посылки общей массой более 12 кг, в том числе более 5 кг сильнодействующего вещества.

Установлено, что злоумышленники из Новосибирска отправляли на имя петербуржца крупные партии вещества, после чего он фасовал их и отправлял дальше по почте. Дома у мужчины нашли почти 15 тысяч расфасованных капсул с веществом.

Возбуждено уголовное дело, сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти полицейские раскрыли нарколабораторию полного цикла.

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