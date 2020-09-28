На Энергетиков нашли брошенную девочку

На вид ребенку не больше двух лет. Полицейские передали малышку медикам.

В воскресенье, 27 сентября, к сотрудникам правоохранительных органов обратился горожанин, заявивший, что кто-то оставил маленького ребенка на проспекте Энергетиков. Девочка, которой на вид не больше двух лет, сидела одна на улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, с малышкой находился мужчина в алкогольном опьянении. В какой-то момент он встал и ушел в неизвестном направлении, а девочка так и осталась позади.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личности родителей. Ребенка передали медикам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца обвиняют в изнасиловании ребенка: он хранил в ноутбуке секс-фото.