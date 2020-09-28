В Петербурге вновь принимают донорскую антиковидную плазму

В Петербурге вновь принимают донорскую антиковидную плазму
Сейчас сдать плазму можно на Городской станции переливания крови. Фото: pixabay.com

Петербургская «Городская станция переливания крови» возобновила формирование базы потенциальных доноров плазмы, которые переболели коронавирусом.

Как сообщается в группе станции переливания крови в социальной сети «ВКонтакте», в Петербурге вновь ищут доноров антиковидной плазмы. Она используется для лечения «тяжелых» пациентов, заболевших коронавирусом. Врачи используют только ту плазму, которая окажется подходящей.

Напомним, прием плазмы от доноров был остановлен в августе из-за снижения числа новых случаев заражения. Однако в связи с тем, что в сентябре опять наблюдается значительный прирост заболевших, прием решил возобновить.

Отметим, что переболевшие коронавирусом пациенты, сдавшие свою плазму, получали выплаты в размере до 5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станцию переливания крови в субботу посетило почти 300 доноров.

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