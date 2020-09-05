Станцию переливания крови в субботу посетило почти 300 доноров

Станцию переливания крови в субботу посетило почти 300 доноров
Доноры собрались в большую очередь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Неравнодушные петербуржцы в большом количестве наведались в субботу, 5 сентября, в Городскую станцию переливания крови.

В СПб КГУЗ «Городская станция переливания крови» снова активно приходят жители Северной столицы, желающие помочь пациентам, нуждающимся в донорской крови. Сегодня ценный биоматериал решили сдать 287 человек. К сдаче крови после обследований допустили 216 доноров. Об этом рассказали в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте».

Представители станции отметили, что постарались создать максимально комфортные условия для сдачи крови, несмотря на большое количество людей.

Отметим, что доноры также прокомментировали субботнюю сдачу. В комментарии под постом учреждения пользователи рассказали, что доноров было действительно очень много, из-за чего время ожидания увеличилось. Однако было отмечено, что медицинский персонал работал слаженно и профессионально.

Напомним, что летом на станции ощущалась нехватка донорской крови. Это было связано с тем, что большое количество доноров-студентов уехали на лето в родные города. Взрослые же доноры были в отпусках. В сентябре же все вернулись в город и поспешили вновь делать добрые дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доноры Петербурга сдали 70 литров крови за один день.

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