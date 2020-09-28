Администраторы подпольного казино в Колпино ответят перед судом

Администраторы подпольного казино в Колпино ответят перед судом
По факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, было возбуждено дело. Фото: pixabay.com

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительные заключения в отношении двух лиц. Они подозреваются в организации незаконного «казино».

По данным следствия, обвиняемые в составе организованной группы с февраля по март текущего года исполняли функции администраторов в залах игровых автоматов. От работы незаконного «казино» они получили доход — более 1,6 млн рублей.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, по данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Районный суд рассмотрит дело по существу. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд прекратил производство по делу о невыдаче кредита «слепому» петербуржцу.

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