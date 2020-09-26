Суд прекратил производство по делу о невыдаче кредита «слепому» петербуржцу

В Петербурге инвалид по зрению получил отказ на рассрочку для покупки ноутбука в слоне связи. Мужчина подал в суд и проиграл дело.

Слабовидящий человек оформил в интернет-магазине кредит. Однако в самом салоне сотовой связи он сказал, что из-за инвалидности по зрению не сможет заполнить необходимые бумаги и вместо него это сделает сопровождающий. Из-за этого сотрудники магазина отказали жителю в рассрочке.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, инвалид обратился в прокуратуру и там посчитали, что подобный отказ можно расценить, как дискриминацию. Однако в суде поддержали позицию салона.

Специалист банка объяснила, что мужчина не мог самостоятельно ознакомиться с документами, а у тех, кто его сопровождал, не оказалось доверенности, чтобы представлять интересы мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправятся под суд мошенники, продавшие пенсионерам БАДы на 2,7 млн рублей. Мошенники пугали стариков скорой смертью и якобы выявленными тяжелыми болезнями, спасти от которых могут только их препараты.