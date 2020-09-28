Эксперт рассказал, в каких случаях россияне могут претендовать на вторую пенсию

Эксперт рассказал, в каких случаях россияне могут претендовать на вторую пенсию
Чаще всего претендовать на вторую пенсию могут бывшие военнослужащие. Фото: pixabay.com

Оказалось, что российское законодательство о государственном пенсионном обеспечении предусматривает возможность получения одновременно двух пенсий для некоторых категорий граждан.

В частности, претендовать сразу на две пенсии могут военнослужащие или их родители или вдовы в случае, если военный погиб на службе. Также двойную пенсию могут получать люди, прошедшие Великую Отечественную войну. Об этом работник адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева рассказала новостному агентству «Прайм».

Эксперт добавила, что большинство случаев, указанных в законодательстве, касаются военнослужащих. К примеру, инвалиды, получившие травму на войне, могут одновременно претендовать на получение как пенсии по инвалидности, так и стандартной страховой пенсии, положенной по возрасту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России изменят порядок получения пенсионных выплат на банковскую карту.

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