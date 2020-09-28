Игры для PlayStation резко подорожали для российских пользователей

В российском магазине игр для консоли PlayStation значительно поднялись цены. Некоторые игры подорожали сразу на тысячу рублей.

Наиболее заметно повышение стоимости отразилось на таких играх, как all of Duty: Black Ops 4, Anthem, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, NBA 2K21, которые подорожали до 4 999 рублей, тогда как раньше стоили 3 999 рублей. Игра Arkane Anniversary Collection и вовсе теперь стоит 7 129 рублей вместо 5 799 рублей. На изменения в ценовой политике онлайн-магазина PlayStation обратили журналисты «Игромании».

В общей сложности, подорожание коснулось более 800 позиций, причем как новых, так и старых игр. Представители компании утверждают, что подняли цены не только в России, но и ряде других стран в связи с изменившимися рыночными условиями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в интернете сочли расистской упаковку для новой PlayStation 5.