Макрон требует от России объяснений по ситуации с Навальным

Макрон требует от России объяснений по ситуации с Навальным
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выводы по делу Навального можно сделать только после получения объяснений от российской стороны.

В понедельник, 28 сентября, Макрон обсудил ситуацию с отравлением политика Алексея Навального на пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. По мнению лидера Франции, Навального пытались убить в России с помощью отравляющего вещества «Новичок». В связи с этим, после окончательных выводов по исследованиям от ОЗХО, Европа планирует отреагировать на ситуацию соответствующим образом. Об этом сообщают РИА новости.

Макрон заявил, что Россия должна объясниться. После получения информации от РФ или в случае отказа комментировать случившееся должным образом, европейские страны сделают определенные выводы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что раскрыты подробности разговора Путина и Макрона о Навальном.

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