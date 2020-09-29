Без задержек и отмен: 29 сентября Пулково работает в обычном режиме

Без задержек и отмен: 29 сентября Пулково работает в обычном режиме
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Во вторник, 29 сентября, изменения не коснулись работы петербургского аэропорта Пулково.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, отменять или задерживать рейсы, запланированные на вылет из Петербурга, пока не собираются.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как по горячим следам правоохранителям удалось раскрыть кражу дорогой женской сумки в Пулково. Оказалось, что злоумышленник планировал продать похищенную вещь.

Инцидент произошел с пассажиркой, которая прилетела в Северную столицу из Петрозаводска. На первом этаже она оставила дорогую сумку, и та пропала. Похитителем оказался 20-летний продавец одного из магазинов, расположенных в аэропорту. Аксессуар он успел отвезти домой. По факту было возбуждено уголовное дело, теперь злоумышленнику грозит несколько лет тюрьмы.

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