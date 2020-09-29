В Петербурге и Ленобласти начал действовать запрет на ловлю рыбы

В Петербурге и Ленобласти начал действовать запрет на ловлю рыбы
В Петербурге запрещают ловить рыбу. Фото: pixabay.com

В Петербурге и Ленинградской области в силу вступил запрет на отлов рыбы. Такие изменения действуют на водоемах регионов каждую осень.

Об этом сообщает Северо-Западное территориальное управление федерального агентства по рыболовству. Ежегодный период связан с началом нерестового периода.

Правила рыболовства предполагают для нарушителей запрета штраф от двух до пяти тысяч рублей. У рыбаков также могут конфисковать снасти и судна.

Планируется, что на водоемах будут проводить профилактические рейды.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге в порту приняли 5,3 тысячи тонн. Минтай, горбуша, кета, треска, гольца, камбала и другие морепродукты были отправлены с Дальнего Востока в компании Санкт-Петербурга и Москвы.

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