В порту Петербурга успешно прошли ветеринарный контроль 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы

Все документы продукции были в полном порядке. Морепродукты отправили в место назначения.

В порту Санкт-Петербурга приняли 5,3 тысячи тонн дальневосточной тонны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Отмечается, что специалисты проверили всю документацию и остались довольны. Они применили риск-ориентированный подход, то есть осмотрели только часть продукции.

Минтай, горбуша, кета, треска, гольца, камбала и прочие морепродукты были отправлены с Дальнего Востока в компании Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор за два дня изъял и уничтожил 232,5 килограмма «санкционки» в Петербурге.