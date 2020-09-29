Петербуржцы после самоизоляции ударились в творчество: скупают мольберты и краски

Истосковавшиеся по развлечениям во время самоизоляции петербуржцы начали скупать музыкальные инструменты и мольберты с красками.

Такое исследование провели аналитики сервиса «Авито». Так, петербуржцы чаще всего хотят играть на гитаре. За последних два месяца спрос на струнные инструменты по стране в целом вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второй по популярности инструмент – фортепиано.

Уточняется, на мольберты спрос вырос на 52%, а на краски – на 77%.

По данным сервиса, в Петербурге для начала обучения игры на гитаре потребуется от 7,8 тыс. до 27,7 тыс. рублей. Первый урок по рисованию обойдется около двух тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что весной этого года петербуржцы начали продавать на сервисе объявлений «Авито» наполовину использованные антисептики.