Из дома Римского-Корсакова выселили незаконный магазин

В Петербурге освободили несколько помещений, которые незаконно занимали магазин, кафе и другие объекты.

Об этом сообщает комитет по контролю за имуществом Петербурга. Так, освобождено было помещение в доме на Загородном проспекте, где жил и умер композитор Римский-Корсаков. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Там находился магазин одежды. Выяснилось, что в помещении провели незаконное переустройство. Выяснилось также, что долг перед городом за неуплату аренды составляет около четырех миллионов рублей.

Еще одно помещение освободили на проспекте Косыгина. Его занимали магазины, ломбард, ателье, мастерские и парикмахерская.

Гостиница, кафе и салон красоты незаконно расположились на проспекте Ударников.

Незаконное использование помещения выявили и на Загребском бульваре.

На проспекте Обуховской обороны также компания незаконно занимала помещение под точку общественного питания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургским бизнесменам разрешили продлить сроки аренды земли, принадлежащей городу.