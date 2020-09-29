Организатор квестов на Петроградке не позаботился о пожарной сигнализации

Организатор квестов на Петроградке не позаботился о пожарной сигнализации
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Прокуратура Петроградского района заинтересовалась помещениями на Мончегорской, где проводятся игровые квесты. Оказалось, что там были нарушены правила пожарной безопасности.

Как сообщает городской надзорный орган, бизнесмен проводил квесты в доме №11/А по улице Мончегорской, при этом помещения не были защищены автоматической установкой пожарной сигнализации и не были оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

По постановлению прокурора организатор квестов был привлечен к ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск об обязании бизнесмена выполнить требования пожарной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после травмирования ребенка в квесте возбудили дело.

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