В Петербурге идет проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к отопительному сезону

В Северной столице межведомственные комиссии проверяют, как город готовится к предстоящему отопительному сезону. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

В плане ремонта инженерных коммуникаций, по словам Бондарчука, наибольшее внимание уделяется тепловым сетям. Работы продолжаются практически во всех районах города. На особом контроле — Колпинский и Пушкинский.

«Там в работе находятся более 50 объектов. Задача — до конца года выполнить все необходимое. Возможно, не будет благоустройства. Оно перенесено на следующий год, на агротехнический период», — отметил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Для плановых проверок всех выполненных мероприятий в Петербурге созданы межведомственные комиссии с участием Ростехнадзора, а кое-где — и под руководством администраций районов, отметил глава ведомства.

Добавим, что согласно нормативным срокам, определенным федеральным законодательством, готовность субъектов энергетики к отопительному сезону должна быть обеспечена к 1 ноября.