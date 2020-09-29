В Ленобласти состоялась церемония захоронения останков военнопленных красноармейцев

Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в траурной церемонии захоронения останков 134 гражданских, военнопленных солдат и офицеров, которые погибли в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, артиллеристы отдали воинские почести при захоронении павших, возложили венки и цветы к подножью открытого воинского мемориала в Луге, а после почтили минутой молчания память военнопленных.

Обнаруженные во время поисковых работ останки, фрагменты военной формы и архивные документы помогли установить, что в яме были останки военных 41-го стрелкового корпуса, а также гражданских, которые содержались в пересыльно-фильтровочном лагере «Дулаг-320», организованном фашистами во время оккупации Луги в 1941 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения захоронения времен ВОВ.