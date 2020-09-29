В Ленобласти состоялась церемония захоронения останков военнопленных красноармейцев

В Ленобласти состоялась церемония захоронения останков военнопленных красноармейцев
Останки военнопленных захоронили в Луге. Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в траурной церемонии захоронения останков 134 гражданских, военнопленных солдат и офицеров, которые погибли в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, артиллеристы отдали воинские почести при захоронении павших, возложили венки и цветы к подножью открытого воинского мемориала в Луге, а после почтили минутой молчания память военнопленных.

Обнаруженные во время поисковых работ останки, фрагменты военной формы и архивные документы помогли установить, что в яме были останки военных 41-го стрелкового корпуса, а также гражданских, которые содержались в пересыльно-фильтровочном лагере «Дулаг-320», организованном фашистами во время оккупации Луги в 1941 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения захоронения времен ВОВ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
захоронение зво ленобласть останки военных


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ослабление рубля может спровоцировать рост цен на недвижимость в Петербурге
Магазины в Ленобласти вернут специальные часы для пожилых людей
Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
В Кировском районе обеспокоились состоянием аварийных гаражей
В Ленобласти развернут дополнительные 1450 коек для больных коронавирусом в ...
В Петербурге осудили молдаванку, обманувшую пенсионерку на 130 тыс. рублей
Что важно знать поколению Z о работе: школьникам и их родителям расскажут ...
Автомобилистов предупредили о перекрытии полосы движения на транспортной ...