В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения захоронения времен ВОВ

Под землей нашли останки несовершеннолетних, убитых на войне.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения несовершеннолетних, убитых во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

Захоронение нашли в поселке Шапки Тосненского района участники военно-патриотических поисковых объединений «Доблесть» и «Ягуар». Под землей лежали останки 15 человек – они, по предварительным данным, были расстреляны в первые дни оккупации. На убитых нет предметов одежды красноармейцев, что свидетельствует об их принадлежности к гражданским лицам.

Согласно архивам, все могло случиться 28 августа 1941 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 солдат и офицеров РККА. Участникам экспедиции также помогали саперы, которые исследовали территории на предмет наличия старых боеприпасов и оказали помощь в снятии грунта и подъеме найденных предметов.