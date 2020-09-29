Магазины в Ленобласти вернут специальные часы для пожилых людей

Пожилые люди должны находиться в безопасности, так как они находятся в зоне риска. Фото: Pixabay

Пожилые люди должны находиться в безопасности, так как они находятся в зоне риска. Фото: Pixabay

Усложнение ситуации с коронавирусной инфекции сподвигло власти Ленинградской области вернутся к ранней практике «часа для пожилых».

Речь идет о специальном времени для пенсионеров, в которое они могут посещать магазины или общественные места без больших рисков заражений. Администрации заведений в определенные часы будут просить остальных посетителей воздержаться от посещения ради безопасности людей из группы риска. Поручение о разработке специального графика посещения во вторник, 29 сентября, отдал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Помимо этого, в регионе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в объектах торговли. В случае выявления грубых нарушений, заведения могут начать закрывать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть не будет переносить каникулы из-за COVID-19.