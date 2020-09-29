Захарова увидела попытку политизацию инцидента с Навальным

Захарова увидела попытку политизацию инцидента с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Таким образом она высказалась по поводу посещения Меркель блогера в «Шарите».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала посещение канцлером Германии Ангелой Меркель оппозиционера Алексей Навального в клинике «Шарите». Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Захарова считает, что таким образом зарубежные политики пытаются политизировать инцидент. Она убеждена, что никто на самом деле не пытается докопаться до истины и понять, что на самом деле произошло с Навальным. Комментировать иначе случившееся представитель МИД не может.

Напоминаем, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете еще 20 августа. Его госпитализировали, омские врачи не нашли ядов в крови и моче, а вот их немецкие коллеги убеждены, что блогера отравили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия допускает введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный мария захарова отравление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двойник Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»
В Пушкинском районе в жесткой аварии пострадали четверо
В Москве ввели ограничения для пожилых горожан до 28 октября
На Ленсовета «перевертыш»: на крыше оказался Hyundai
Брухунова пожаловалась на плохое самочувствие
На Софийской из-за аварии с участием автобуса образовалась пробка
У ремейка «Короля Льва» появится продолжение
В Новой Зеландии завершены съемки второй части «Аватара»