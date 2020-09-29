Захарова увидела попытку политизацию инцидента с Навальным

Таким образом она высказалась по поводу посещения Меркель блогера в «Шарите».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала посещение канцлером Германии Ангелой Меркель оппозиционера Алексей Навального в клинике «Шарите». Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Захарова считает, что таким образом зарубежные политики пытаются политизировать инцидент. Она убеждена, что никто на самом деле не пытается докопаться до истины и понять, что на самом деле произошло с Навальным. Комментировать иначе случившееся представитель МИД не может.

Напоминаем, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете еще 20 августа. Его госпитализировали, омские врачи не нашли ядов в крови и моче, а вот их немецкие коллеги убеждены, что блогера отравили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия допускает введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным.