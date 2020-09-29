Брухунова пожаловалась на плохое самочувствие

Она отвергла предположения о коронавирусе и прочих серьезных болезнях.

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что почувствовала недавно недомогание. У женщины поднялась температура и даже был обморок. Всему причиной стал не коронавирус, а обычные маринованные огурцы – Брухунова серьезное отравилась. Обо всем она заявила в Instagram-аккаунте.

«У меня все хорошо! Это не ковид, не ротавирус, не панкреатит и не аппендицит. Я в строю! Бодра, но очень голодна»,

— добавила женщина.

Подписчики при этом все-таки настаивают на сдаче теста на коронавирус, чтобы быть уверенной наверняка. Брухунова спустя время отметила, что результаты отрицательные и волноваться не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой.