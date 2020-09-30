Анкара и Баку опровергают сообщения о сбитом Су-25 Армении

Анкара и Баку опровергают сообщения о сбитом Су-25 Армении
Су-25. Фото: Википедия

В Турции заявляют, что истребитель страны не сбивал Су-25, о чем ранее сообщала Армения.

Такое заявление сделал глава департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. РИА Новости он сообщил, что утверждения армянской стороны «неверны».

С таким же заявлением выступило и министерство обороны Азербайджана.

Армянское министерство обороны ранее утверждало, что F-16, который принадлежит турецким ВС, сбил армянский Су-25. Отмечалось, что в результате инцидента, который произошел в воздушном пространстве Армении, погиб пилот.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете.

По заявлению армянской стороны, войска Азербайджана наступают в Карабахе. Бои, как утверждается, ведутся в долине реки Аракс у границы с Ираном, а также на севере НКР.

Конфликт в Карабахе вспыхнул больше 30 лет назад, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

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