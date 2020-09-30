В Петербурге стартовал Балтийский региональный инвестиционный форум

В Петербурге стартовал Балтийский региональный инвестиционный форум
На сайте форума ведется прямая трансляция. Фото: lenoblinvest.ru

В Северной столице стартовал Балтийский региональный инвестиционный форум, который проводит правительство Ленобласти.

Мероприятие проходит в среду, 30 сентября, в отеле на Невском проспекте. Как сообщили на официальном сайте форума, в ходе собрания будет подписан ряд инвестиционных соглашений на общую сумму более 10 млрд рублей.

Основными темами встречи станут перестройка глобальных и создание региональных цепочек добавленной стоимости, поиск инвестиционных и экспортных ниш для предприятий 47 региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 4 октября АНО «Шаг Навстречу» проведет шестой по счету форум «Выбор будущего».

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