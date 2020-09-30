В Благовещенском саду состоялся финал конкурса детского рисунка «Миру — мир»

В субботу, 26 сентября, в Благовещенском саду на Васильевском острове состоялся финальный этап конкурса детского рисунка под названием «Миру — мир».

Культурное мероприятие традиционно организовывает управляющая компания «Мир» в честь ежегодного празднования Международного дня мира. В этом году конкурс детского рисунка стал частью масштабного праздника «День мира на Васильевском острове», который также был организован и проведен при содействии УК «Мир».

Каждый ребенок, принявший участие в конкурсе, был награжден дипломом и сувениром, а победителям выдали почётные грамоты и призы. После церемонии вручения гостей праздника порадовали концерт воспитанников подростково-молодежного клуба «Ленинградец» и выступление артистов мим-театра «Мимигранты». Кроме того, все присутствующие смогли принять участие в создании коллективной картины — «Картина Мира».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о подведении итогов интернет-голосования в номинациях XIII конкурса «Доверие потребителя».