5 районов Петербурга больше всех пострадали от клещей

Роспотребнадзор призывает петербуржцев не игнорировать вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита. В ведомстве рассказали, какие районы города больше всего пострадали от укусов насекомых.

Как рассказала в ходе пресс-конференции специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Юлия Урека, от укусов клещей в этом сезоне больше всех пострадали Курортный, Приморский, Пушкинский, Красносельский и Красногвардейский районы города.

Всего в ведомстве отметили 32 случая клещевого энцефалита — это на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Также зафиксированы 16 случаев клещевого боррелиоза.

Юлия Урека советует горожанам соблюдать меры профилактики. Речь в первую очередь о вакцинации. С просьбой сделать прививку можно обратиться в поликлинику. При этом важно завершить курс за 2 недели до выезда на неблагополучную в плане клещей территорию.

Отмечается также, что в этом сезоне от клещей пострадали на 16% меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года.