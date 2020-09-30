Петербург получит дополнительную партию вакцины от гриппа

Петербург получит дополнительную партию вакцины от гриппа
В этом году для иммунизации населения петербургские медики будут использовать три российских вакцины УЛЬТРИКС, КВАДРИ и СОВИГРИПП. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

К середине осени в Северную столицу могут поступить еще около четырехсот доз вакцины от гриппа. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По словам Соловьевой, привиться от гриппа важно именно сейчас, пока нет подъема заболеваемости. Она отметила, что иммунизация населения будет идти в октябре, ноябре и захватит часть декабря. Кроме того, город к середине осени ожидает дополнительную партию вакцины — 393 тыс. доз.

Напомним, что сделать прививку от гриппа можно в мобильных прививочных пунктах, расположенных у станций метро. Таким образом, по словам специалиста отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Татьяны Крайновой, привились уже более 100 тыс. человек.

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