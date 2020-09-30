Подрядчика в Кронштадте оштрафовали за склад мусора во время капремонта дома

Подрядчика в Кронштадте оштрафовали за склад мусора во время капремонта дома
Мусор в Кронштадте. Фото: прокуратура Петербурга

В Петербурге компания, которая вел капитальный ремонт одного из домов в Кронштадте, должна будет заплатить штраф за склад мусора.

Об этом в среду, 30 сентября, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Речь идет о компании ООО «Матис».

Правоохранители установили, что во время работ по капитальному ремонту на Советской улице рабочие хранили мусор, лом металла и древесину не на специально оборудованной площадке.

Материалы проверки прокуратура отправила в Роспотребнадзор. В совершении административного правонарушения признали виновным заместителя директора по строительству. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что бюджет Петербурга на следующий год не предполагает субсидирование фонда капитального ремонта. Отметим, что программа капремонта а домов получает финансирование за счет взносов собственников жилья и субсидий из городского бюджета.

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