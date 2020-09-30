На месте утраченного первого храма Петербурга установили памятный знак

Собор Пресвятой Троицы был заложен Петром Первым в 1703 году и снесен советской властью в 1934 году. Фото: gov.spb.ru

Собор Пресвятой Троицы был заложен Петром Первым в 1703 году и снесен советской властью в 1934 году. Фото: gov.spb.ru

В среду, 30 сентября, на месте, где исторически располагался первый храм Северной столицы — утраченный Собор Пресвятой Троицы (Троице-Петровский собор), состоялась торжественная церемония открытия памятного знака.

На мероприятии присутствовали глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Губернатор подчеркнул, что Троицкая площадь, на которой находился Троице-Петровский собор, символизирует собою начало Петербурга. Он добавил, что памятный знак в честь утраченного храма станет новой туристической точкой на карте горда на Неве.

Бронзовая миниатюра первого петербургского собора установлена на фрагменте гранитного валуна — осколка «Гром-камня». Беглов выразил благодарность «Газпрому» и Фонду содействия восстановлению объектов истории и культуры за столь значительный вклад в сохранение исторического облика Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут установить сразу два памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.