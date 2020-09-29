В Петербурге может появиться сразу два памятника Чайковскому

В конкурсе на проект памятника победила сразу два человека.

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса, в рамках которого выбирали лучший проект памятника композитору Петру Чайковскому. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В итоге жюри не смогли остановиться на одном проекте и выбрали два. Один из них представляет из себя скульптуру композитора в полный рост, а второй – сложенные параллельно друг над другом пластины.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, комментируя победу двух проектов, отметил, что в городе найдется место для двух памятников великому композитору.

«Если поймём, что не справляемся с двумя, будем думать о Москве. Заботу о том, чтобы памятник появился, возьмут на себя многие люди, неравнодушные к судьбе российского искусства»,

— отметил Гергиев.

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