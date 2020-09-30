В Петербурге отправили в колонию мигрантов, которые изнасиловали женщину и выбросили её в окно

Невский районный суд Северной столицы признал виновными семерых выходцев ближнего зарубежья в изнасиловании, грабеже, вымогательстве и покушении на убийство.

По данным следствия, 4 августа 2018 года, пользуясь нетрезвым состоянием потерпевшей, один из преступников завлек её в номер гостиницы, куда затем пришли его сообщники. Вместе с женщиной они распивали спиртное и употребляли запрещенные вещества, в результате чего пострадавшая впала в бессознательное состояние.

Тогда мигранты изнасиловали девушку и совершили иные действия сексуального характера, после чего потребовали с жертвы 20 тысяч рублей за молчание и похитили смартфон. В довершение измывательств пострадавшую выбросили из окна 3 этажа. К счастью, она выжила, благодаря своевременной помощи медиков. Фигуранты дела получили от 3,5 до 11 лет колонии строгого режима, а также обязали выплатить девушке компенсацию в размере 1 млн 959 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга неизвестный пытался изнасиловать 14-летнюю девочку.