Филиал музея истории Санкт-Петербурга закрылся на карантин из-за COVID-19

Особняк Румянцева временно закрыл свои двери из-за коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно во вторник, 29 сентября. Причиной введения такой меры стало обнаружение инфекции у одного из сотрудников музея.

Особняк, расположенный на Английской набережной, закрыт с 26 сентября по 10 октября из соображений безопасности. Все работники, которые были в контакте с зараженным, в настоящее время находятся дома на самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу музея.

Напомним, ситуация с эпидемией в городе усложняется. Уже с завтрашнего дня, 1 октября, вводится усиленный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Пассажиров без средств индивидуальной защиты не будут пускать в общественный транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученики 37 классов петербургских школ ушли на карантин из-за коронавируса.