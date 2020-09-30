Врач рассказал о главной ошибке болеющих коронавирусом

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил, какая ошибка является самой большой у людей инфицированных коронавирусной инфекцией.

Эксперт объяснил, что в случае заболевания многие игнорируют возможность обращения к медикам, что является ошибкой. Самолечения допускать нельзя ни в коем случае, поэтому самым правильным решением является обращение в поликлинику. В случае, если самочувствие этого не позволяет, следует вызвать врача на дом. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Также Зуев отметил основной симптом коронавируса — отсутствие обоняния. Следует знать, что подобная реакция организма может возникать и при заражении другими инфекциями — ОРВИ или гриппом. Все дело в том, что данные патогены одинаково поражают дыхательную систему.

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