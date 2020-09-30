В Петербурге разыскивают неадекватную барышню, протаранившую на Range Rover несколько автомобилей

Мотивы женщины и ее местоположение в настоящее время остаются неизвестными. Фото: vk.com/ochevidec_spb

Мотивы женщины и ее местоположение в настоящее время остаются неизвестными. Фото: vk.com/ochevidec_spb

В Красносельском районе владельцы пострадавших транспортных средств ищут водительницу Range Rover.

В группе «Очевидец. СПб ЧП» в социальной сети «Вконтакте» накануне появилась информация о поиске водителя Range Rover. Сообщается, что женщина, которой на вид около 35 лет, находясь за рулем иномарки, по непонятным причинам таранила припаркованные автомобили на улице Адмирала Трибуца, а потом сбежала с места преступления.

К счастью, из людей травмы никто не получил, однако шокированные владельцы пострадавших машин пытаются найти нарушительницу и привлечь ее к ответственности за свои действия.

Отметим, что повреждены оказались минимум 5 транспортных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине в ДТП с тремя автомобилями пострадали трое человек. На пересечении Павловского шоссе и Саперной улицы произошло столкновение сразу трех автомобилей — Kia, Lada Largus и Ford.