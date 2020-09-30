В Петербурге количество госпитализированных пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось на 12%

В Северной столице усложняется ситуация с эпидемией коронавирусной инфекцией — в стационары вновь активно поступают больные.

В среду, 30 сентября, заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал о количестве госпитализаций в Петербурге. За неделю городские стационары приняли еще 209 инфицированных пациентов — прирост составил 12%. Предыдущая неделя отличилась приростом в 15%. За сутки с 29 по 30 сентября и вовсе было госпитализировано 365 новых пациентов. Данный показатель хоть и является антирекордом, но до уровня начала июня (более 900), к счастью, не дотягивает.

Сарана заявил, что петербуржцам необходимо проявить сознательность и снова начать активно использовать маски и перчатки в общественных местах. В последнее время многие стали пренебрегать использованием СИЗ, что в свою очередь и спровоцировало увеличение числа госпитализаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 1 октября усиливают масочный режим.