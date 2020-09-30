В Чехии снова введут режим ЧС из-за коронавируса

Власти Чехии приняли решение возобновить действие режима ЧС с понедельника, 5 октября, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Длиться режим будет в течение 30 дней. В случае необходимости мера может быть продлена.

Министр здравоохранения Чешской республики Роман Прымула заявил, что мера является необходимой для борьбы с дальнейшим распространением коварного патогена. В ближайшее время в инфекционные стационары, где фиксируется нехватка коек для тяжелых больных, направят дополнительный медперсонал. Об этом сообщает ТАСС.

С понедельника будут вновь введены ограничения по количеству людей на общественных мероприятиях. Футбольные и хоккейные матчи снова будут проходить без болельщиков. В районах, где наблюдается наиболее сложная ситуация с COVID-19, на две недели закроются школы.

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